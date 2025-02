per Mail teilen

Viktoria Clausnitzer ist Redakteurin bei SWR Aktuell im Studio Friedrichshafen. Ihre aktuellen Artikel lesen Sie hier.

SWR-Redakteurin Viktoria Clausnitzer SWR Mirjam Propach

Aus einem kleinen Dorf im Appenzellerland kommend, hat Viktoria Clausnitzer den Weg über den Bodensee ins SWR Studio Friedrichshafen gewagt. Zum Skifahren und Wandern zieht es sie aber immer wieder in die Heimat zurück. Seit 2024 arbeitet sie im Studio Friedrichshafen als multimediale Reporterin.

Der Weg zum SWR

Viktoria Clausnitzer hat in Chur Multimedia Production und in Bern Multimedia Communication und Publishing studiert. Nach einem Praktikum beim Schweizer Radio und Fernsehen hat sie dort am Newsdesk als Social-Media Redakteurin gearbeitet.