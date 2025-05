Autonomes Fliegen in Mengen

"Autonomes Fliegen ist die Zukunft", sagt die CDU-Politikerin. Nur nicht heute. Die drei Testflugzeuge, die in einem Hangar in dem kleinen Regionalflughafen Mengen stehen, durften nämlich beim Termin nicht abheben – zu wenig Zeit. Aber: Die Forschung auf dem Gebiet "autonomes Fliegen" ist recht weit, sagt Walter Fichtner von der Uni Stuttgart. Ausgestattet mit Forschungsgeldern des Landes in Höhe von 1,3 Millionen Euro, testet er an seinem Institut die Möglichkeiten ausgiebig in Mengen. Das geht hier besonders gut, weil rund um den Flughafen nur wenige Menschen leben. Denn: Über besiedeltes Gebiet dürfen die Maschinen autonom, also ohne Piloten an Bord, nicht fliegen. Bisher zumindest. Und bis es so weit ist, werden vermutlich noch viele Jahre vergehen.