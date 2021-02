In Radolfzell am Bodensee (Kreis Konstanz) haben am Samstag laut Polizeiangaben schätzungsweise 200 Menschen mit rund 100 Fahrzeugen an einem Autokorso gegen die Einschränkungen durch die Corona-Verordnung teilgenommen. Wie die Polizei mitteilte, lief die Veranstaltung unter dem Motto „Radolfzell für Lebensfreude, Frieden und Freiheit“. Die Teilnehmer hatten demnach ihre Autos teilweise plakatiert sowie Megafone und Lautsprecher im Einsatz. Durch den mehrere hundert Meter langen Autokorso kam es zu Verkehrsbehinderungen.