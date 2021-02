Eine 24 Jahre alte Autofahrerin hat am Samstag am frühen Morgen in der Nähe von Gutenzell-Hürbel (Landkreis Biberach) auf spiegelglatter Landstraße in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie prallte gegen einen Baum. Dabei zog sich die 24-Jährige nach Angaben der Polizei so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.