Versehentlich mit falschem Auto davongefahren - internationale Fahndung ausgelöst

In Weißensberg im Kreis Lindau hat ein vermeintlicher Autodiebstahl am Donnerstag eine internationale Fahndung ausgelöst. Zwei Männer mit exakt baugleichen Autos hatten sich an einem Kiosk Mittagessen geholt. Nach der Bestellung stieg der erste Mann mit seinem Essen in ein Auto und fuhr davon. Was er nicht merkte: Es handelte sich um das Auto des zweiten Mannes, der hatte den Zündschlüssel stecken lassen. Als dieser aus dem Imbiss kam, war sein Auto verschwunden. Er ging von einem Autodiebstahl aus und verständigte die Polizei, die eine Fahndung bis ins benachbarte Vorarlberg veranlasste.

Kurze Zeit später kehrte der andere Mann mit dem Auto zurück. Laut Polizei war er "wohl in Gedanken" versehentlich mit dem falschen Wagen losgefahren und hatte seinen Irrtum erst zu Hause bemerkt. Die beiden Männer tauschten Autos, nur ihre Mittagessen seien im Zuge der Verwechselung vermutlich kalt geworden, so die Polizei.