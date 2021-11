Autofahrer überrollt Fußgänger

per Mail teilen

Auf der Straße zwischen Fronhofen und Blitzenreute (Kreis Ravensburg) ist am späten Samstagabend bei einem Verkehrsunfall ein Fußgänger getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte bei Geratsreute ein 21-jähriger Autofahrer mit einem 35-Jährigen, der zur Unglückszeit auf der Straße lag. Der Fußgänger erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte der Autofahrer den Mann auf der Straße zu spät gesehen und überrollt. Ein Beamter sagte am Sonntagnachmittag, der Mann sei offenbar auf dem Heimweg von einer Feier gewesen. Eine Entscheidung darüber, ob der Tote obduziert wird, steht nach Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg noch aus.