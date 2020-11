per Mail teilen

Ein 86-jähriger Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall in der Friedrichshafener Innenstadt verstorben. Der Mann kam laut Polizei am Mittwoch mit seinem Auto plötzlich von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Die Ermittler gehen davon aus, dass er einen akuten medizinischen Notfall hatte. Er starb trotz Versorgung durch den Rettungsdienst noch an der Unfallstelle.