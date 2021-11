Auto schleudert aus Kreisverkehr in Schaufenster

per Mail teilen

In Gottmadingen (Kreis Konstanz) hat am Samstag ein Autofahrer bei einem folgenschweren Unfall einen Sachschaden von über 100.000 Euro verursacht.

Der 69-Jährige war nach Angaben der Polizei im Bereich des Industriegebietes in Richtung Singen sehr schnell in einen Kreisverkehr gefahren. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Bordstein hob das Fahrzeug ab und flog in eine Wiese. Von dort aus schleuderte es weiter und durchbrach das Schaufenster einen Fliesenfachgeschäftes. Erst bei der Verkaufstheke kam der Wagen zum Stehen.

Auto kracht in Gottmadingen (Kreis Konstanz) durch Schaufensterscheibe. Freiwillige Feuerwehr Gottmadingen

Zwei Mitarbeiter des Geschäftes und der Fahrer wurden leicht verletzt. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Der Schaden am Haus liegt bei rund 100.000 Euro.