Autofahrer rast unabsichtlich auf Polizisten zu

per Mail teilen

Ein Autofahrer ist in Friedrichshafen mit seinem Wagen auf zwei Polizisten zu gerast. Laut Polizei beschleunigte der 29-Jährige am Montag seinen Wagen beim Abbiegen auf einen Parkplatz und fuhr direkt auf die Beamten zu. Diese wichen durch einen Sprung zur Seite aus und blieben unverletzt. Man gehe nicht davon aus, dass der Mann die Beamten verletzen wollte, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Der 29-Jährige habe die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Vor etwa zwei Wochen war eine Autofahrerin in Bregenz bei einer Corona-Demonstration mit Absicht auf Polizisten losgefahren. Die Beamten sprangen ebenfalls rechtzeitig zur Seite.