Bei Müselbach im österreichischen Vorarlberg ist ein 81-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen am Donnerstagabend einen Abhang hinuntergerutscht und über Stunden nicht entdeckt worden. Angehörige alarmierten die Polizei und fanden den Mann in seinem überschlagenen Auto schließlich selbst. Rettungskräfte brachten den verletzten 81-Jährigen in ein Krankenhaus, heißt es von der Landespolizei.