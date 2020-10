Ein 37-jähriger Autofahrer ist am Wochenende in der Nacht bei Laterns (Vorarlberg) von der Straße abgekommen und 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Vorarlberger Polizei mitteilt, überlebte er den Unfall und befreite sich selbst aus dem Fahrzeug. Weil er dabei sein Mobiltelefon verlor und keine Hilfe rufen konnte, kletterte er zurück auf die Straße und verbrachte die Nacht in einem Imbissstand. Am nächsten Morgen wurde der Mann gefunden und ins Krankenhaus gebracht.