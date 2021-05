Gleich mehrere Straftaten hat ein Autofahrer am Mittwoch in Deggenhausertal (Bodenseekreis) begangen. Der 45-Jährige hatte sich laut Polizei mit seinem Pkw auf der Landstraße bei Ellenfurt überschlagen. Die Polizei stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann nicht nur betrunken war, sondern auch keinen Führerschein besitzt. Zudem ist das von ihm genutzte Fahrzeug nicht zugelassen und die angebrachten Kennzeichen gehören nicht zu dem Unfallwagen, an dem ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro entstand.