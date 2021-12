per Mail teilen

Eine Autofähre hat am Donnerstagnachmittag im Hafen der Bodensee-Schiffsbetriebe in Friedrichshafen (Bodenseekreis) zwei Fahrgastschiffe gestreift, die an den Anlegestellen festgemacht waren. Laut Polizei wurde niemand verletzt, auch die Fahrzeuge auf der Fähre wurden nicht beschädigt. Der gesamte Sachschaden beträgt rund 28.000 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.