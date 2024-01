per Mail teilen

Auf der Fährverbindung zwischen Friedrichshafen und Romanshorn fallen diese Woche viele Fahrten aus. Es gibt von Dienstag bis Freitag aber einen Ersatzfahrplan.

Die Bodensee-Autofähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn (Kanton Thurgau) fährt diese Woche nur sehr eingeschränkt. Grund dafür seien technische Probleme, teilen die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) mit. Von Dienstag bis Freitag gilt für die Verbindung ein Ersatzfahrplan.

Eigentlich gibt es drei Autofähren, die zwischen Friedrichshafen und Romanshorn fahren. Zwei braucht es für den Stundentakt, doch aktuell fallen zwei Fähren aus. Eine davon sei diese Woche wegen eines technischen Defekts in der Werft, so die BSB.

Die dritte Autofähre, die der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt (SBS) gehört, ist diese Woche vor allem für die Schulung und Prüfung von Schiffsführerinnen und Schiffsführern im Einsatz. Dieser Termin stehe schon seit langem fest.

Ersatzfahrplan von Dienstag bis Freitag in Kraft

Ein Ersatzfahrplan sieht von Dienstag bis Donnerstag zwei Fahrten morgens und zwei Fahrten abends vor. Die Autofähre fährt in Friedrichshafen um 6:20 Uhr und 8:20 Uhr sowie 18:20 Uhr und 20:20 Uhr ab. In Romanshorn um 5:24 Uhr und 7:24 Uhr sowie 17:24 Uhr und 19:24 Uhr.

Am Freitag gibt es jeweils eine Fahrt morgens und abends: In Friedrichshafen um 6:20 Uhr und 18:20 Uhr - in Romanshorn um 5:24 Uhr und 17:24 Uhr.

Fahrgastschiff fährt weiter im Stundentakt

Wer ohne Auto von Friedrichshafen nach Romanshorn will oder umgekehrt, kann das aber weiterhin stündlich tun: Ein Fahrgastschiff ist im Einsatz. Es fährt jeweils zur ungeraden Stunde ab Friedrichshafen. Ab Samstag soll die Autofähre wieder im Zwei-Stunden-Takt fahren.