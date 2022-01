In der Gemeinde Eigeltingen (Kreis Konstanz) ist am Montagabend im Ortsteil Homberg eine Kuh mit einem Auto zusammengestoßen. Polizeiangaben zufolge blieb die Kuh unverletzt, die 21-jährige Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon, an ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Das Tier war vermutlich von der eingezäunten Weide ausgebrochen.