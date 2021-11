per Mail teilen

Zwei auf der Fahrbahn galoppierende Pferde sind einem Autofahrer am Samstag bei Bodnegg im Kreis Ravensburg entgegengekommen. Laut Polizei prallte das Auto trotz Vollbremsung auf die Tiere. Sie waren aus ihrer Koppel entwichen. Am Auto entstand Totalschaden, Fahrer und Beifahrerin blieben unverletzt. Eines der Pferde wurde schwer verletzt in eine Pferdeklinik gebracht.