In Biberach hat am Freitagabend ein sogenannter Auto-Poser auf dem Parkdeck eines Supermarkts vor etwa 20 Zuschauern Kreise mit seinem Wagen gedreht. Er und seine Zuschauer werden angezeigt, so die Polizei. Auch in Weingarten (Kreis Ravensburg) überwacht die Polizei die Auto-Poser-Szene, heißt es. Darauf habe man sich mit der Stadt geeinigt, nachdem in jüngster Zeit vermehrt Beschwerden über Ansammlungen von jungen Menschen mit getunten Fahrzeugen eingegangen waren.