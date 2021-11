Auto kracht bei Nebel in Hauswand im Kreis Biberach

per Mail teilen

In Langenenslingen-Emerfeld (Kreis Biberach) ist am Sonntagmorgen eine Autofahrerin im Nebel mit ihrem Fahrzeug auf eine Hauswand geprallt. Es entstand hoher Sachschaden.

Grund für den Unfall war nach Angaben der Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit. Das Auto sei am Ortseingang in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, über eine Grünfläche gefahren und in der Garagenwand steckengeblieben.

Autofahrerin nur leicht verletzt

Die Wucht war so groß, dass zwei in der Garage geparkte Pkw aufeinander geschoben wurden. Es entstand Sachschaden von rund 60.000 Euro. Die 54-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Den Angaben zufolge wurde sie von einem Notarzt am Unfallort erstversorgt.