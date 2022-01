per Mail teilen

Ein 73-jähriger Autofahrer hat am Wochenende in Leutkirch (Kreis Ravensburg) bei der Ausfahrt aus einem Parkplatz einen Schneepflug übersehen und stieß mit der Schaufel des Pflugs zusammen. Dabei wurde das Auto laut Polizei total zerstört. Es entstand ein Schaden von 20.000 Euro. Am Schneepflug entstand kein Schaden. Verletzt wurde niemand.