Auto erfasst zwei Radfahrer und verletzt sie schwer

Ein 43 Jahre alter Autofahrer hat am Freitagnachmittag in Friedrichshafen mit seinem Wagen zwei Radfahrer erfasst und schwer verletzt. Das Auto war laut Polizei auf einer Gemeindeverbindungsstraße in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Eine 65 Jahre alte Radfahrerin sei gestürzt und dabei schwer im Gesicht verletzt worden, ein 66 Jahre alter Radfahrer sei unter dem Auto eingeklemmt worden und habe sich mehrere Rippen gebrochen. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Ehefrau des 43-Jährigen und zwei Kinder im Auto blieben unverletzt.