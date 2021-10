Toter aus Regenrückhaltebecken bei Gottmadingen geborgen

per Mail teilen

In Gottmadingen im Kreis Konstanz ist ein Auto in einem Regenrückhaltebecken entdeckt worden. Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden.

Mitarbeiter der Straßenmeisterei hatten das Auto am Mittwoch bei Mäharbeiten an der Anlage nahe der B 34 bei Bietingen gefunden. Die Bergung dauerte mehrere Stunden. Erst habe die Feuerwehr das Wasser abgepumpt, das Technische Hilfswerk (THW) Singen danach den Sportwagen samt totem Fahrer aus dem Becken gehievt, so die Polizei.

Feuerwehr und THW bergen das Auto aus dem Regenrückhaltebecken. Feuerwehr Gottmadingen

Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann handeln, der bereits seit mehreren Wochen vermisst wurde. Er muss mit seinem Auto über die Böschung durch einen Maschendrahtzaun gebrochen und in das drei Meter tiefe Regenrückhaltebecken gestürzt sein, heißt es von der Polizei. Warum und wann das passierte, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Ob der Leichnam des Mannes obduziert wird, entscheidet die Staatsanwaltschaft Konstanz.