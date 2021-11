Wirtschafts-Auszeichnung für nachhaltige Zimmerei

Im Rahmen der bundesweiten Wirtschaftsauszeichnung "Großer Preis des Mittelstandes 2021" sind am Samstagabend bei einer Gala in Dresden diverse Sonderpreise verliehen worden, auch an ein Unternehmen aus Oberschwaben. Die Zimmerei Berthold Ott aus Wilhelmsdorf (Kreis Ravensburg) erhielt eine Ehrenplakette als innovatives Bauunternehmen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, wie es in einer Mitteilung der verantwortlichen Oskar-Patzelt-Stiftung heißt. Ott setze sich unter anderem aktiv für den Klimaschutz ein und pflanze in Zusammenarbeit mit der Stiftung "Plant for the Planet" für jedes abgeschlossene Bauprojekt 100 Bäume. Seit 2017 seien so mehr als 5.300 neue Bäume gepflanzt worden. Die diesjährigen Haupt-Preisträger für den "Großen Preis des Mittelstandes" wurden bereits im September geehrt.