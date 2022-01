per Mail teilen

Ein Mann hat in Burgrieden (Kreis Biberach) offenbar Zeitungen verbrannt, anstatt sie in Briefkästen zu stecken. Laut Polizei entdeckte ein Spaziergänger gestern auf einem Feld ein Feuer und löschte es. Die Ermittlung der Polizei ergaben, dass Zeitungen in Brand gesteckt worden waren. Eine Spur führte die Beamten später zu dem Zeitungsausträger.