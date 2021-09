USA-Austauschprogramm startet wieder nach Corona-Pause

Nach der coronabedingten Pause im vergangenen Jahr sind seit Anfang August wieder 25 amerikanische Teilnehmende des Parlamentarischen Patenschafts-Programms in Radolfzell (Kreis Konstanz). Bei dem einjährigen Austauschprogramm des Deutschen Bundestages und des amerikanischen Kongresses besuchen junge Berufstätige einen zweimonatigen Deutschkurs am Carl Duisberg Centrum in Radolfzell. Danach studieren sie an verschiedenen Hochschulen in Deutschland. Gleichzeitig verbringen junge Menschen aus Deutschland ein Jahr in den USA.