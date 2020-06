In der Ausstellung "Wald. Wolf. Wildnis." in der Villa Rot in Burgrieden (Kreis Biberach) muss sich niemand vor dem Wolf fürchten. Das Raubtier in verschiedenen künstlerischen Perspektiven lädt die Besucher*innen zum Nachdenken über den Wolf ein.

Mystik und Natur des Wolfes im Museum Villa Rot Wer hat Angst vorm bösen Wolf? In der Ausstellung "Wald. Wolf. Wildnis." im Museum Villa Rot in Burgrieden jedenfalls niemand. Das Raubtier in verschiedenen künstlerischen Perspektiven lädt die Besucher*innen zum Nachdenken über den Wolf ein.

Impressionen aus der Ausstellung