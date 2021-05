In den deutsch-schweizerischen Nachbarstädten Konstanz und Kreuzlingen wird am Freitag die Ausstellung "An die Grenze kommen" eröffnet. Die Freiluft-Ausstellung verteilt sich auf zwei Bereiche: Am Hauptzoll geht es um die Grenzschließung während des zweiten Weltkrieges, an der Kunstgrenze wird die Grenzschließung während der Corona-Pandemie thematisiert.