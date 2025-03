Ausstellung: "Alina Szapocznikow im Kunstmuseum Ravensburg"

BmE „Alina Szapocznikow. Körpersprachen“ – Ausstellung im Kunstmuseum Ravensburg (15. März bis 6. Juli 2025)

Autorin: Theresia Blömer

14. März 2025

Moderationsvorschlag:

Das Kunstmuseum in Ravensburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, Künstlerinnen zu zeigen, die sonst oft übersehen werden. So wie Alina Szapocznikow (gespr. Schapodschnikow). Eine polnische Bildhauerin des 20. Jahrhunderts, 1926 geboren. Der menschliche Körper ist ihr Thema – zunächst traditionell figürlich. Doch das löste sie schnell auf – ihre Skulpturen wurden expressionistisch, zeigen nur Körperteile, mit Gegenständen oder Fotos kombiniert. Szapocznikows Werke sind in Deutschland sehr selten zu sehen – jetzt aber 80 Werke – Skulpturen und Zeichnungen - in Ravensburg (15.3. – 6.7.2025). Für die Chefin des Museums ging damit ein Traum in Erfüllung, wie Theresia Blömer berichtet: