Verschleppte Shani Louk: Außenministerin Baerbock will Mutter in Israel treffen

Außenministerin Baerbock trifft sich bei ihrem Israel-Besuch auch mit der aus Ravensburg stammenden Mutter der entführten Shani Louk. Das hat die Familie der Entführten mitgeteilt.

Das Treffen zwischen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und der Mutter der entführten Shani Louk soll am Freitagnachmittag an einem geheimen Ort stattfinden. Das hat die der Familie der Entführten mitgeteilt. Die Familie lebt in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil). Die 22-jährige deutsche Staatsbürgerin Shani Louk soll bei einem Musikfestival in der Negev-Wüste von der islamistischen Hamas als Geisel genommen worden sein.

Shani Louks Mutter, die aus Ravensburg stammt, hatte in einer Videobotschaft die deutsche Regierung um Hilfe gebeten. Sie habe Informationen, dass ihre Tochter schwer verletzt im Gazastreifen sei.

Nach den Worten der Mutter ist die junge Frau schwer verletzt, aber am Leben. Die Familie geht davon aus, dass sich Shani Louk im Gazastreifen befindet: "Wir fordern und wünschen schnelle humanitäre, medizinische und menschliche Hilfe für Shani und alle Gefangenen im Gazastreifen."

Familie bittet Regierung und Öffentlichkeit um Hilfe

Auch die Tante der jungen Frau, Orly Louk aus Sulz am Neckar, hatte sich an die Öffentlichkeit gewandt. Die Verantwortung liege bei der deutschen Regierung, jemanden zu schicken und ihre Nichte "von diesem Horror zu befreien", so Orly Louk.

Die Familie hat auch eine Petition zur Rettung der jungen Frau ins Leben gerufen. Darin bittet sie die gesamte Bundesregierung sowie die deutsche Öffentlichkeit um schnelle Hilfe: "Seit Sonntag versuchen wir alles Erdenkliche, um die deutschen Behörden zum Handeln zu bewegen". Bis Freitagmittag haben bereits mehr als 18.000 Menschen die Petition unterschrieben.

Außenministerin Baerbock will Solidarität mit Israel zeigen

Außenministerin Baerbock ist am Freitag zu einem Besuch nach Israel aufgebrochen. So wolle sie ein Zeichen der Solidarität setzen, denn Solidarität sei das oberste Gebot, sagte die Ministerin am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung in Berlin.