In St. Gallen ist es Karfreitag bei Protesten von hunderten Jugendlichen gegen staatliche Corona-Beschränkungen zu Ausschreitungen gekommen. In den sozialen Medien war zuvor zu Gewalt aufgerufen worden.

In St. Gallen in der Ostschweiz ist es am Karfreitag bei Protesten von hunderten Jugendlichen gegen staatliche Corona-Beschränkungen zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Stadtpolizei St. Gallen berichtet, wurden die Einsatzkräfte unter anderem mit Flaschen, Steinen, Pyrotechnik und zumindest einem Molotow-Cocktail beworfen. Es kam laut Polizei zu diversen Sachbeschädigungen. Die Beamten setzten Gummigeschosse und Reizgas gegen die Randalierer ein, über der Stadt kreiste stundenlang ein Polizeihelikopter. Mehrere der Teilnehmenden wurden der Stadt verwiesen, ein 25-jähriger wurde festgenommen. Einsatzkräfte wurden laut Polizeiangaben nicht verletzt, auf Seiten der Randalierer soll es zumindest zwei Verletzte gegeben haben. Der Sachschaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf mindestens 50.000 Franken, die Polizei sucht Zeugen.

Stadt und Polizei verurteilen Gewalt "aufs Schärfste"

Stadt und Stadtpolizei verurteilten die erneute Gewalt "aufs Schärfste“. Die Corona-Maßnahmen seien insbesondere für junge Menschen zwar einschneidend. Dies rechtfertige aber in keiner Weise die Gewalt gegen Einsatzkräfte und die Sachbeschädigungen. Bereits am Freitag vor einer Woche hatte es wie berichtet Ausschreitungen in St.Gallen gegeben. Eine illegale Feier mit mehr als 200 jungen Menschen war eskaliert. Die Randalierer verursachten schon da in der Innenstadt Schäden von mehreren zehntausend Franken.