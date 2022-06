Gute Versorgung mit Hausärzten

per Mail teilen

Die Stadt Konstanz ist aktuell sehr gut mit Hausarztpraxen versorgt. Das geht aus einer kleinen Anfrage der grünen Landtagsabgeordneten für den Wahlkreis Konstanz-Radolfzell, Nese Erikli, an den Landtag hervor. Demnach liegt die Zahl der Versorgungsaufträge in Konstanz bei 64, das ist mit über 110 Prozent landesweit der dritthöchste Versorgungsgrad. Derzeit kann sich kein zusätzlicher Hausarzt in Konstanz niederlassen. Jedoch sei ein Drittel der Hausärzte und Hausärztinnen mindestens 60 Jahre alt, heißt es.