Wieder nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte in zwei Kreisen

In den Kreisen Ravensburg und Biberach gelten wegen der hohen Corona-Infektionszahlen ab sofort wieder nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte. Das teilten die Landratsämter mit. Grund ist, dass in beiden Kreisen die 7-Tage-Inzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen über einem Wert von 500 lag. Ungeimpfte dürfen nun zwischen 21 Uhr und 5 Uhr die Wohnung nicht verlassen. Ausnahmen gelten nur bei triftigen Gründen, zum Beispiel, wenn man zur Arbeit muss. Liegt die Inzidenz in den Kreisen Biberach und Ravensburg fünf Tage in Folge wieder unter 500, wird die Ausgangssperre aufgehoben.