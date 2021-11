Nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte

Mit der neuen Corona-Verordnung des Landes gilt ab Mittwochabend in weiten Teilen der Region Bodensee-Oberschwaben eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte. Betroffen sind alle Landkreise, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 500 liegt. Das ist in den Kreisen Ravensburg, Biberach, Sigmaringen und im Bodenseekreis der Fall. Die Landkreise müssen die Ausgangssperre verfügen. Dann dürfen Ungeimpfte dort ihre Wohnung zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens nur noch in dringenden Fällen verlassen, etwa um zur Arbeit zu gehen. Im Kreis Konstanz liegt die Inzidenz noch deutlich unter 500, im bayerischen Kreis Lindau liegt sie darüber, eine nächtliche Ausgangssperre gibt es jedoch nicht.