Der Affenberg Salem startet am Wochenende in die neue Saison. Weitere Ausflugsziele am Bodensee und in Oberschwaben folgen kommende Woche, so zum Beispiel die Mainau.

Viele Ausflugsziele am Bodensee und in Oberschwaben beenden die Winterpause und starten in diesen Tagen in die neue Saison. Am Samstag (11.03.) öffnet der Affenberg Salem (Bodenseekreis). Dort erwartet die Besucherinnen und Besucher tierischer Nachwuchs: Während des Winters wurden 15 Affenbabys geboren. Auch die ersten Störche sind zurück aus dem Süden, wo sie den Winter verbracht haben. Neben den Berberaffen leben rund 50 Storchenpaare auf dem Gelände, 15 bleiben ganzjährig auf dem Affenberg.

Parkleiter Roland Hilgartner freut sich darauf, dass es bald wieder losgeht auf dem Affenberg. Es gibt auch Neuheiten, wie etwa den Treewalk. Das ist ein Baumwipfelpfad, auf dem man den Berberaffen auf Augenhöhe begegnen kann. Er ist bereits im vergangenen Jahr in Probebetrieb gegangen und wird nun offiziell in Betrieb genommen.

Ein Baumwipfelpfad führt durch den Wald auf dem Affenberg. SWR

Falknershow im Wild- und Freizeitpark Allensbach

Der Wild- und Freizeitpark in Allensbach (Kreis Konstanz) beendet ebenfalls an diesem Wochenende die Wintersaison. Ab Samstag, 11. März, können Besucherinnen und Besucher im Park wieder alle Spiel- und Freizeitangebote nutzen. So findet zum Beispiel die Falknershow wieder statt.

Das neue Blumenjahr auf der Insel Mainau beginnt

Auf der Insel Mainau wurde der Frühling bereits eingeläutet: Die aktuelle Ausstellung "Frühlingsträume" präsentiert den Besucherinnen und Besucher in den Räumen des Barockschlosses unter anderem frühlingshafte Deko und Osterschmuck. Zudem werden Bilder der Konstanzer Kunsttherapeutin Haide Riedle ausgestellt und das Upcycling-Projekt "CreAktiv" der Caritas zeigt Produkte vom Insektenhotel über Möbel bis hin zu Kuscheltieren. Die Ausstellung läuft noch bis zum 14. Mai.

Luftaufnahme vom Schloss auf der Insel Mainau. dpa Bildfunk picture-alliance/dpa-Bildfunk/Felix Kästle

Offiziell eröffnet wird das Blumenjahr auf der Mainau am 17. März mit der Orchideenschau im Palmenhaus. Über 3.000 Orchideen werden dort in Szene gesetzt. Die Mainau steht 2023 ganz im Zeichen der "Grünen Fürsten am Bodensee". Anlass sind der 150. Todestag des am Bodensee aufgewachsenen französischen Kaisers Napoleon III. und der 190. Todestag des österreichischen Fürsten Nikolaus II. Esterházy. Eine Ausstellung im Schloss und Installationen im Mainaupark zeichnen die Spuren nach, die die "Grünen Fürsten" auf der Insel und am See hinterlassen haben, und machen ihren schillernden Lebensstil und ihr Wirken erlebbar.

Hoch hinaus auf dem Skywalk Allgäu oder Mittelalter erleben auf der Waldburg

Der Skywalk Allgäu bei Scheidegg (Kreis Lindau) startet ebenfalls am 17. März in die Hauptsaison und hat dann täglich geöffnet. Auch die Waldburg beendet ihre Winterpause am 17. März. Die mittelalterliche Erlebniswelt in Waldburg im Kreis Ravensburg bietet Erlebnisgastronomie sowie verschiedene Führungen durch das Mittelalter-Museum an.

Pfahlbauten Unteruhldingen, Weiße Flotte und Ravensburger Spieleland

Die Pfahlbauten Unteruhldingen (Bodenseekreis) öffnen erstmals an den letzten beiden März-Wochenenden (18./19. März und 25./26. März). Ab 1. April sind die Pfahlbauten dann täglich geöffnet. Auch das Ravensburger Spieleland startet am 1. April in die Saison.

Die Pfahlbauten am Überlinger See. SWR Blömer

Die Bodensee-Schiffsbetriebe starten am Sonntag, 2. April, mit ihrer Linienschifffahrt in die Nebensaison. Ab dann bietet die Weiße Flotte regelmäßig, aber mit einem noch reduzierten Fahrplan Rundfahrten über den See an. Am 18. Mai beginnt dann die Hauptsaison.