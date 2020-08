Ein Ausflug in die Steinzeit am Bodensee ist auch in Corona-Zeiten wieder möglich. Das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen (Bodenseekreis) hat sich an die derzeitigen Regeln angepasst.

Damit die Besucher die Abstandsregel einhalten können, habe man das Museum auf den Kopf gestellt, so Museumsdirektor Gunter Schöbel. In fixen "Einbahnstraßenregelungen" können die Nachbauten aus der Bronze- und Steinzeit nun besichtigt werden. Ernährung in der Bronze- und Steinzeit Derzeit zeigt eine Ausstellung zum Thema Ernährung, was zu Ötzis Zeiten auf den Tisch kam. Das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.