Eine Radfahrerin und eine Kuh sind in Hard in Vorarlberg am Samstag frontal zusammengestoßen. Die trächtige Kuh hatte zuvor mehrere Stacheldraht- und Elektrozäune durchbrochen, so die Polizei. Anschließend sprang sie über einen rund zwei Meter breiten Graben und gelangte auf einen Spazierweg. Der Bauer, dem die Kuh gehörte, rannte hinter dem Tier her und warnte Spaziergänger, so die Polizei. Für eine 65-jährige Radfahrerin kam die Warnung allerdings zu spät. Sie wurde frontal von der Kuh gerammt und erlitt mehrere Knochenbrüche. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mehreren Landwirten gelang es schließlich das Tier einzufangen.