Solarcomplex aus Singen unterstützt Windkraft-Pläne des Landes

Die Landesregierung plant mehr Flächen und schnellere Genehmigungsverfahren für Windenergie. Unterstützung für die Pläne kommt aus Singen. Der SWR hat mit Bene Müller gesprochen, einem Projektentwickler für erneuerbare Energien.

Die Landesregierung hat die ersten Pflöcke auf dem Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2040 eingeschlagen. Eine Task Force mit Experten hat dazu erste konkrete Maßnahmen erarbeitet und im Kabinett vorgestellt. Bene Müller, Chef der Singener Firma Solarcomplex, begrüßt das Vorhaben der Landesregierung, mehr Tempo und Druck beim Windkraft-Ausbau zu machen.

SWR: Für wie realistisch halten Sie die aktuell angedachten Ziele der Landesregierung?

Bene Müller: "Bevor ich etwas dazu sage, wie realistisch die Ziele sind, will ich sagen, sie sind natürlich dringend notwendig. Wir brauchen einen stärkeren Ausbau erneuerbarer Energien. Die letzten drei Monate haben gezeigt, dass wir jetzt schon Turbulenzen an den Strompreis-Börsen haben. Insofern, ja, das Ziel ist richtig, ob es auch erreicht werden kann, das kann man im vornherein nicht sagen."

SWR: Welche Ansätze begrüßen Sie denn?

Bene Müller: "Die Straffung einzelner Verfahrensschritte in einem solchen Genehmigungsverfahren ist absolut sinnvoll. Denn wenn sie in einem Verfahren verschiedene Fristen haben, dann hat es logischerweise zur Folge, dass sich das Verfahren in die Länge zieht. Auch die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens finde ich gut. Und die Initiative zur Öffnung von Landschaftsschutzgebieten begrüße ich ausdrücklich. Wenn sie für Windstrom geeignet sind, dann sollte man dort auch Anlagen bauen."

SWR: Ein Problem ist er immer auch der Artenschutz. Sie hatten jüngst ein Projekt in Tengen und dieses Projekt, ist genau daran gescheitert.

Bene Müller: "Ja, das ist der Bereich, wo ich eher skeptisch bin. Wenn man eine ehrliche Auswertung macht, über die letzten fünf Jahre, dann wird ganz klar herauskommen: Die allermeisten Projekte sind an Problemen mit dem Artenschutz gescheitert. Das wird man erst in zwei, drei Jahren sehen, ob das unterm Strich zu einer spürbaren Verbesserung geführt hat."

SWR: Was würden Sie sich da noch wünschen? Wie könnte man da vielleicht eine Entspannung schaffen?

Bene Müller: "Insbesondere der Rotmilan ist hier im Süden von Baden-Württemberg das Tiere, an dem sehr viele Projekte scheitern. Ich glaube, da brauchen wir einen anderen Umgang. Eine ganz klare Konzentration auf die Population des Tieres, also auf die Gesamtzahl der Tiere in einem bestimmten Gebiet und eben nicht ein Schutz des Einzeltieres."

SWR: Dann gibt es bei den Anwohnern oftmals Bedenken, wenn die Windkraft vor der eigenen Haustür entstehen soll. Was wäre da noch mal wichtig? Vielleicht auch noch mehr Aufklärungsarbeit im Vorfeld?

Bene Müller: "Ich glaube, dass da eine Fehleinschätzung vorliegt. Es gibt einen kleinen, aber sehr lauten Teil der Bevölkerung, der sich gegen Windkraft-Projekte zur Wehr setzt. Aber es gibt eine große Mehrheit, die eigentlich nicht wahrgenommen wird, die solche Projekte unterstützt. Ich glaube, da muss man insgesamt einfach etwas robuster vorangehen. Wir können in diesem Überlebensthema Klimaschutz nicht auf die kleine Mehrheit hören. Wir müssen auf das hören, was wissenschaftlich geboten ist und was die Mehrheit der Menschen auch einsieht: Wir brauchen mehr Ausbau erneuerbarer Energien."