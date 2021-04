per Mail teilen

Der Ausbau der Bundesstraße 33 bei Allensbach (Kreis Konstanz) geht nach der Winterpause weiter. Wie das Regierungspräsidium ankündigte, kommt es deshalb in den kommenden Monaten zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen.

So ist die Ausfahrt Allensbach-Ost an der Bundesstraße aus Richtung Konstanz kommend ab sofort bis Ende August wegen der Bauarbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Verkehr wird am Knoten Allensbach Mitte aus- und über das Gewerbegebiet und die Kaltbrunner Straße durch Allensbach umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert. Ab Freitag wird zudem der Verkehr aus Singen kommend bei Allensbach-Mitte auf eine bereits fertige Fahrbahn umgeleitet.

Gesamtkosten 400 Millionen Euro

Der Ausbau der B33 zwischen Allensbach und Konstanz ist das größte Straßenbauprojekt des Landkreises. Seit fünf Jahren wird die Straße vierspurig ausgebaut. Zudem entsteht ein rund 450 Meter langer Tunnel. Er ist unter anderem als Lärmschutz für die Anwohner gedacht. Der Tunnel soll kommendes Jahr eröffnet werden. Der gesamte Ausbau der B33 kostet über 400 Millionen Euro.