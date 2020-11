per Mail teilen

Der Neu- und Ausbau der Bundesstraße 33 zwischen Allensbach und Konstanz geht in die nächste Phase. Betroffen ist ein 1,5 Kilometer langer Streckenabschnitt östlich von Allensbach.

Laut Regierungspräsidium (RP) Freiburg ist das größte Projekt dabei der Ausbau der Anschlussstelle Allensbach-Ost. Außerdem entstehen eine Umleitungsstraße und - ab dem Frühjahr - eine neue Brücke. Der Verkehr soll während der Bauzeit ohne größere Einschränkungen rollen, so das RP.

Teilstück kostet neun Millionen Euro

Der Neubau des Teilstücks kostet rund neun Millionen Euro. Er soll bis zum Frühjahr 2022 fertig sein. Der vierspurige Ausbau der insgesamt knapp elf Kilometer langen B33 zwischen Allensbach und Konstanz hatte im Herbst 2019 begonnen. Er ist dringend notwendig, denn täglich rollen auf der Strecke rund 30.000 Fahrzeuge.

Regierungspräsidium Freiburg

Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Bauarbeiten in verschiedene Abschnitte unterteilt. Denn die landschaftlich und ökologisch hoch sensible Lage der Straße an Bodanrück und Untersee bedürfe einer sorgfältigen Planung mit besonderen Aufwendungen zum Schutz der betroffenen Bodensee-Uferlandschaft. Die Abschnitte A, B und F sind bereits fertig gestellt, dort rollt der Verkehr. Ein Video, das die Behörde veröffentlicht hat, zeigt die fertigen Abschnitte und die nächsten Bauabschnitte: