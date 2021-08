per Mail teilen

Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim (VGH) hat Wassergebührenbescheide der Stadt Aulendorf (Kreis Ravensburg) für nichtig erklärt. Es geht um Gebühren aus den 1990er-Jahren.

Die damals hoch verschuldete Stadt Aulendorf hatte 2016 von Grundstückseignern Wassergebühren bis in die 1990er-Jahre zurück eingefordert. Diese Forderungen seien spätestens nach 20 Jahren verjährt, so der VGH in einem Musterprozess.

Stadt wollte mehr als 20 Jahre später Gebühren eintreiben

Damit geht vorerst ein jahrelanger Rechtsstreit zu Ende. 16 Grundstückseigner hatten sich gegen die Wasserbescheide der Stadt gewehrt. In dem Musterfall ging es um einen Bescheid über fast 3.000 Euro für einen Wasseranschluss aus dem Jahr 1995.

Urteil mit Bedeutung für andere Kommunen

Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs könnte eine Signalwirkung auch für andere Kommunen haben, die weit zurückliegende Abgaben einfordern. Eine Revision ist nicht zugelassen.