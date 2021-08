Das Metallbauunternehmen Zollern mit Sitz im Kreis Sigmaringen hat sein Werk in Aulendorf (Kreis Ravensburg) verkauft. Neuer Eigentümer ist die Unternehmensberatung Audita Consult GmbH in Hannover.

Das Aulendorfer Zollern-Werk mit 84 Beschäftigten stellte vor allem Präzisionsstangen aus Stahl her, beispielsweise für Baumaschinen. Seit dem Wochenende gehört es zur Unternehmensberatung Audita Consult in Hannover, die auch als Finanzinvestor auftritt.

Aulendorfer Werk soll nicht zum Kerngeschäft gepasst haben

Das Aulendorfer Werk habe nicht mehr zum Kerngeschäft der Zollern-Gruppe gepasst, erklärt ein Unternehmenssprecher. Zudem werde es in Deutschland wegen der hohen Lohnkosten immer schwieriger, arbeitsintensiv stählerne Präzisionsstangen wie in Aulendorf herzustellen.

Der neue Eigentümer Audita Consult kann dagegen auf Synergie-Effekte hoffen; Audita übernahm bereits 2008 ein vergleichbares Unternehmen in Sachsen-Anhalt.

Auseinandersetzungen mit der Gewerkschaft bei Zollern

Vor mehr als eineinhalb Jahren hatte Zollern seinen Austritt aus dem Arbeitgeberverband bekanntgegeben. In der Folge gab es immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Geschäftsführung, Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall. Im Dezember kündigte das Unternehmen an, am Hauptsitz in Sigmaringendorf-Laucherthal 50 Mitarbeiter entlassen zu wollen.