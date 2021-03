Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der am Sonntag einen Zug bei Aulendorf (Kreis Ravensburg) zum Halten gezwungen hat. Polizeiangaben zufolge hatte der 29-Jährige den Zug auf dem Bahnhof Aulendorf für eine Raucherpause verlassen und es verpasst, wieder rechtzeitig einzusteigen. Weil seine Begleiterin noch im Zug saß, sprang er auf das Trittbrett, als der Regional-Express Richtung Ulm losrollte. Servicepersonal, das den Vorfall beobachtet hatte, sorgte jedoch dafür, dass der Zug anhielt und der Mann einsteigen konnte. In Biberach nahm ihn die Bundespolizei in Empfang. Dem Mann droht eine Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.