In Aulendorf findet am Wochenende ein großes Narrentreffen statt. Zehntausend Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet. Im Fokus steht nach dem Attentat in München die Sicherheit.

Närrisches Treiben herrscht am Samstag und Sonntag in Aulendorf (Kreis Ravensburg). Dort findet das große Landschaftstreffen der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte statt. Die Narrenvereine reisen mit rund 6.000 Hästrägerinnen und Hästrägern nach Aulendorf. Am Straßenrand werden bis zu 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.

Die närrischen Tage beginnen am Samstag mit einem Begrüßungsprogramm und der Freinacht. Höhepunkt ist der große Umzug am Sonntag um 13.30 Uhr - mehr als 30 Zünfte nehmen daran teil. Mit dabei sind auch die Eckhexen mit ihrem bunten Häs aus der Narrenzunft Aulendorf.

Letztes Treffen in Aulendorf wegen Corona-Pandemie abgesagt

Geplant und organisiert wird das Treffen schon seit rund drei Jahren, so der Aulendorfer Zunftmeister Florian Angele. Das letzte in Aulendorf geplante Landschaftstreffen musste 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die Aulendorfer freuen sich nun umso mehr, dass es an diesem Wochenende klappt, so Angele.

Auch die Schrättele der Narrenzunft Waldsee nehmen am Landschaftstreffen in Aulendorf teil. (Archiv) SWR Martin Hattenberger

Thema Sicherheit nach Anschlägen wieder im Fokus

Nach dem Attentat im Dezember auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt und dem Terroranschlag im Rahmen einer Demonstration in München am Donnerstag ist das Thema Sicherheit auf Veranstaltungen wieder in den Fokus gerückt. Auch für das große Landschaftstreffen der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte wurde ein Sicherheitskonzept erarbeitet.

Terror-Sperren in Aulendorf

Für die Zünfte ist es ein riesiger Aufwand, ein Sicherheitskonzept für Veranstaltungen dieser Größe zu stemmen, so der Aulendorfer Zunftmeister. Ein wichtiger Punkt seien sogenannte Terror-Sperren. In Aulendorf werden hierfür Lastwagen eingesetzt. Eine Spedition stellt ihre Fahrzeuge zur Verfügung. Diese werden an bestimmten Stellen platziert, dass Fahrzeuge nicht ungehindert auf das Festgelände oder in Umzugswege einfahren können.

Kontrollen auch durch Sicherheitsfirma

Eine Security-Firma sei im Einsatz, so Angele, sie gehe Streife auf dem Festgelände und in den Zelten. Auch Polizisten werden vor Ort sein, genauso Notfallsanitäter. Die Kosten für das Sicherheitskonzept belaufen sich auf 40.000 Euro.