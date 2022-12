Nach fast 300 Auktionen in Konstanz beendet der 84-jährige Auktionator Carlo Karrenbauer seine Laufbahn. Den Hammer gibt er an einen Nachfolger weiter.

Ende für eine Institution in Konstanz: Der 84-jährige Auktionator Carlo Karrenbauer zieht sich aus dem aktuellen Geschäft zurück. Die 294. Auktion am Samstag war seine letzte. Den Hammer gibt er nun an einen Nachfolger weiter. Carlo Karrenbauer hat das Auktionshaus in Konstanz vor über 40 Jahren gegründet.

Carlo Karrenbauer ist 84 Jahre alt. Er hat einen dunklen, schnurgeraden Oberlippenbart, trägt ein weißes Hemd, eine auffällige Krawatte, eine dunkle Weste und ein Jackett, dazu eine weinrote Hose. In seinem Auktionshaus stehen Glasvitrinen voller Porzellan und Silberbesteck, antike Holzschränke, feine Teetische, antike Sessel. An den Wänden hängen die Gemälde dicht an dicht in dicken Goldrahmen. Er verkauft nicht nur Gegenstände, sondern auch immer die Geschichte dahinter, sagt Karrenbauer. Das schaffe Emotionen.

"Jedes Stück hat seine Geschichte. Man muss sie nur finden."

Promotion für Auktionen aufgegeben

Carlo Karrenbauer war selbst Sammler von Jugendstilvasen. Mit deren Verkauf finanzierte er sich seine Soziologie-Promotion in Konstanz. Davor hatte er schon Kunstgeschichte studiert sowie für das Fernsehen gearbeitet. Ein Nachbar fragte ihn einst, ob er den Nachlass seiner Mutter verkaufen wolle. Damit begann seine Karriere als Auktionator. Die Promotion gab er daraufhin auf. Das ist inzwischen 42 Jahre her.

Zum Aufhören zwinge ihn das Alter, sagt er. Die Trauer darüber lässt er sich aber nicht anmerken.

"Es ist immer schwer abzugeben, das ist normal. Aber wir übergeben. Ich denke, dass wir den Richtigen gefunden haben und dass er das solide macht."

Till Truckenmüller übernimmt das Geschäft

"Der Richtige" ist der Stuttgarter Till Truckenmüller, leidenschaftlicher Sammler von Bodenseegemälden. Er kennt das Haus seit mehr als 40 Jahren.

Ganz aufhören werden Carlo Karrenbauer und seine Frau Heidrun aber nicht. Sie arbeiten seit Jahrzehnten zusammen und werden auch weiterhin Gutachten schreiben. Außerdem wird Carlo Karrenbauer für den guten Zweck weiterhin den Hammer heben. Zum Beispiel im März in Konstanz.