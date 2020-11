Die österreichische Autobahngesellschaft Asfinag versteigert auch in diesem Jahr ausrangierte Fahrzeuge und Straßenbauzubehör. Wegen Corona findet die Versteigerung allerdings diesmal nicht auf dem Betriebsgelände in Hohenems (Vorarlberg), sondern nur im Internet statt. Mehr als 70 Objekte sind zu haben, vom Räum- und Streufahrzeug über ein Randstreifen-Mähgerät bis zur blinkenden Warntafel. Geboten werden kann bis zum 4. November, dann erhält der Meistbietende den Zuschlag. Bereits jetzt sind viele Gebote eingegangen. So stieg der Preis für einen überholungsbedürftigen Lkw mit Frontkran von 2.400 auf 28.000 Euro. Die Versteigerung lockt normalerweise jedes Jahr rund 500 Schnäppchenjäger aus dem In- und Ausland nach Hohenems.