Sagenhafter Ort: Das Schwarzwäldle in Ravensburg

Das Schwarzwäldle in Ravensburg war für August Schuler vor allem ein "Sagenhafter Ort" seiner Kindheit. Und noch heute dreht der Landtagsabgeordnete gerne dort seine Runden.

Das Schwarzwäldle im Südosten von Ravensburg gehört noch zum Stadtgebiet und ist bei einem Spaziergang vom zentralen Marienplatz, vorbei am Museumsviertel, in einer Viertelstunde leicht zu erreichen. Auf der bewaldeten Anhöhe sei bis in die 1930er-Jahre noch Kies abgebaut worden, weiß August Schuler, der ganz in der Nähe aufgewachsen ist.

In jungen Jahren sei die ehemalige Kiesgrube mit dem angrenzenden Wäldchen für ihn und seine Spielkameraden ein besonders beliebter Ort gewesen.

"Dort waren wir nicht unter der Aufsicht der Eltern und konnten Räuber und Gendarm oder andere Jugendspiele spielen."

Heute findet sich dort neben einem Kreuzweg ein Kleintierzoo und ein Spielplatz. Das macht das Schwarzwäldle bei Familien als Ausflugsziel beliebt.