Die elektromagnetische Strahlung von GPS-Sendern soll das Augenlicht auch von Waldrappen in Überlingen (Bodenseekreis) getrübt haben. Das fand das Projekt-Team in jahrelangen Untersuchungen heraus.

Vor vier Jahren sei die Trübung der Augen bei Waldrappen erstmals aufgetaucht, erklärte Projektleiter Johannes Fritz dem SWR. Auffällig war damals, dass immer nur ein Auge der Tiere Schäden zeigte. Weil die Waldrappe ihren Kopf zum Schlafen auf den Rücken legen, direkt neben den GPS-Sender, vermutete das Team einen Zusammenhang.

Schäden bildeten sich zurück

Dieser Zusammenhang bestätigte sich, als die Forscher den Sender am hinteren Rücken anbrachten. Die Schäden an der Hornhaut bildeten sich bei den meisten Waldrappen zurück. Durch das Umsetzen der Sender seien seit vergangenem Jahr keine neuen Fälle von Augenschäden aufgetreten. In Überlingen waren sieben der heute 50 Waldrappe betroffen.