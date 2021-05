In Ravensburg gibt es Ärger wegen der Aufzüge am Bahnhof. Sie sollen ausgetauscht werden und stehen seit eineinhalb Wochen still. Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte können deshalb nur noch wenige Bahnverbindungen nutzen, sie kommen nicht auf die Bahnsteige. Die Stadt will jetzt nochmal Gespräche mit der Bahn führen. Die Bahn rät, die kleinen Haltestellen in Ravensburg-Weissenau oder Weingarten-Berg zu nutzen, doch Interregio-Züge etwa halten dort nicht.