Aufzüge am Bahnhof Biberach noch mehrere Monate außer Betrieb

Schlechte Nachrichten für Bahnreisende mit eingeschränkter Mobilität, Kinderwagen oder Fahrrad in Biberach: Die Reparatur der Aufzüge zu den Bahnsteigen dauert länger als geplant.

Die Erneuerung der beiden Aufzüge zu den Bahnsteigen des Bahnhofs von Biberach (Riß), die seit Jahren immer wieder defekt sind, wird erst Ende Juni abgeschlossen sein. Eigentlich sollten die Aufzüge schon seit Jahresbeginn wieder laufen. So hatte es die Deutsche Bahn geplant, als sie Ende Juli vergangenen Jahres mit den Reparaturarbeiten begann.

Fahrgäste profitieren damit künftig von einem verlässlicheren Betrieb der Anlagen.

Grund für Verzögerung bei Aufzugsanierung: Wasser im Schacht

Laut einem Bahnsprecher wurde aber im vergangenen Herbst Wasser in einem Schacht entdeckt. Für die Abdichtarbeiten sei es da bereits zu kalt gewesen. Diese seien erst jetzt bei steigenden Temperaturen möglich. Danach müssten die Aufzüge noch in mehreren Schritten technisch abgenommen werden, das benötige weitere Zeit.

Wer zum anderen Gleis will, hat ein Problem: Der Aufzug ist gesperrt und voller Baustellenmüll. SWR Johannes Riedel

In die Sanierung der Fahrstühle investieren Bahn und Bund eigenen Angaben zufolge rund 660.000 Euro. Auch die Stadt Biberach kritisiert, dass die Bauarbeiten länger dauern. Betroffen sind nicht nur mobilitätseingeschränkte Bahnreisende, sondern auch Reisende mit schwerem Gepäck, Fahrrädern oder Kinderwagen.

Bereits 2015 berichtete SWR-Reporterin Theresia Blömer in der SWR Landesschau über den Ärger mit den defekten Aufzügen am Bahnhof Biberach:

Ohne Aufzüge: Umweg über benachbarte Bahnhöfe nötig

Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden, die auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, am Tag vor ihrer Reise von oder nach Biberach den Mobilitätsservice der Bahn zu kontaktieren . Sie könnten auch auf den benachbarten barrierefreien Bahnhalt Warthausen ausweichen oder in Biberach-Süd aussteigen und mit einem anderen Zug wieder zurück fahren, um am anderen Bahnsteig anzukommen.

Ärger mit defekten oder wegen Bauarbeiten lange gesperrten Aufzügen gab es in den vergangenen Jahren auch am Stadtbahnhof Friedrichshafen, am Bahnhof Ravensburg und in Lindau-Reutin.