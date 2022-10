Aufzuchtstation in Bad Wurzach wildert Rehkitze aus

per Mail teilen

Die Aufzuchtstation für Rehkitze in Bad Wurzach im Kreis Ravensburg hat 13 junge Tiere ausgewildert. Jäger hatten die teils verletzten Tiere abgegeben - jetzt sind sie wieder frei.

Insgesamt 13 Rehkitze hat die Aufzuchtstation in Bad Wurzach in diesem Jahr ausgewildert. Die Rehkitze wurden in den vergangenen Monaten gefüttert und gepflegt, nachdem sie von Jägern abgegeben worden waren.

Die Tiere kommen nun jeden Tag in ein Auswilderungsgehege. Dort füttert sie der Betreiber der Aufzuchtstation, der Student Alexander Dreher, auch in den kommenden Monaten mit Wildfutter und Milch. Die Tiere würden jetzt aber immer scheuer, sagt er. In diesem Jahr seien besonders viele Kitze gebracht worden, die von Hunden gebissen wurden.

SWR-Reporter Wolfgang Wanner über die Aufzuchtstation für Rehkitze in Bad Wurzach:

Weitere Verfolgung der Tiere durch Ohrenmarke

Alexander Dreher kümmert sich in seiner Aufzuchtstation seit drei Jahren um junge Rehe. Er arbeitet mit der Wildforschungsstelle Aulendorf zusammen. Deswegen erhält jedes Rehkitz auch eine Ohrenmarke. Dreher weiß deshalb auch, dass bislang alle seiner ausgewilderten Rehe überlebt haben - insgesamt 21 Tiere.