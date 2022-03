Das Deutsche Rote Kreuz bittet in Ravensburg um Blutspenden. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, werden derzeit viele Operationen nachgeholt. Der Bedarf an Blutspenden sei hoch. Am Mittwoch kommender Woche ist das DRK deshalb in der Festhalle in Ravensburg-Weißenau, um Blutspenden entgegenzunehmen.